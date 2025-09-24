Uma tampa danificada de infraestruturas subterrâneas na rua D. Afonso Castelo Branco, na zona de Montes Claros, em Coimbra, motivou uma denúncia dos residentes ao DIÁRIO AS BEIRAS, pelo risco que representa para a segurança, seja dos peões, seja para o trânsito automóvel, que se processa naquela zona em sentido descendente.

Em resposta ao jornal, os serviços da Câmara Municipal de Coimbra esclareceram que aquela artéria “encontra-se atualmente em processo de requalificação, com a intervenção de diversas entidades”. Numa primeira fase, os trabalhos foram iniciados pela empresa municipal Águas de Coimbra, com a remodelação do sistema de drenagem de águas pluviais.

Numa fase subsequente, os trabalhos de repavimentação e de execução de valetas vão ser realizados pela União das Freguesias de Coimbra, no âmbito de uma empreitada integrada nos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências.

A situação concreta da tampa de infraestrutura danificada é, de acordo com o município, da responsabilidade da operadora de telecomunicações Altice, que informou estar agendada a reparação para amanhã, quinta-feira.

