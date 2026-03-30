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Coimbra

Talento@DEI da Universidade de Coimbra oferece bolsas de estudo aos melhores finalistas do Secundário

30 de março de 2026 às 17 h55
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Bolsas destinam-se a alunos do 12.º ano com média do 10.º e 11.º anos igual ou superior a 16 valores | Fotografia: DR

O programa Talento@DEI, promovido pelo Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra (DEI-UC), está de regresso no ano letivo de 2026/2027.

O programa vai dar acesso a um concurso de bolsas aos estudantes finalistas do Ensino Secundário em Portugal, com melhor aproveitamento nas áreas técnico-científicas e com interesse pelos setores da engenharia informática, inteligência artificial/ciência de dados e design e multimédia.

O Talento@DEI destina-se aos alunos do 12.º ano com média do 10.º e 11.º anos igual ou superior a 16 valores, com interesse nas licenciaturas do DEI-UC. A primeira sessão está agendada para 11 de abril

Autoria de:

Agência Lusa

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