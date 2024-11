Taça de Portugal: Oliveira do Hospital recebe São João de Ver a 21 de dezembro

Já é conhecido o calendário de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. Numa eliminatória que começa a ser disputada a 18 de dezembro, com o duelo entre Sporting-Santa Clara, o último representante do distrito de Coimbra ainda em prova, o Oliveira do Hospital, vai medir forças com o São João de Ver, no Estádio Municipal de Tábua a partir das 14H00 do dia 21 de dezembro (sábado).

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou calendarização completa dos “oitavos” da “prova rainha”, que arranca precisamente com os campeões nacionais, finalistas vencidos na última edição, a receberem os açorianos em Alvalade, às 20H45 de 18 de dezembro, uma quarta-feira.

Depois dessa partida, e numa semana em que o Benfica acerta calendário na 1.ª Liga ao retomar o encontro suspenso em casa do Nacional, no dia 19 de dezembro, seguem-se dois jogos com clubes que não competem em escalões profissionais. A eliminatória prossegue no sábado, 21 de dezembro, com o duelo entre conjuntos do Campeonato de Portugal, Tirsense-Rebordosa, a partir das 11H00, e o embate entre equipas da Liga3, Oliveira do Hospital-São João de Ver às 14H00, no Estádio Municipal de Tábua.

No dia 12 de janeiro, um domingo, O Elvas recebe o Vitória de Guimarães, pelas 14H00, seguindo-se o Casa Pia-Rio Ave, duelo de primodivisionários agendado para as 16H45, seguindo-se um outro, o Gil Vicente-Moreirense, às 19H45.

Na terça-feira, dia 14, as “águias” visitam o Farense, às 20H15, com o quadro dos oitavos de final encerrado também pelas 20H15, mas do dia seguinte, na receção do Sp. Braga ao Lusitano de Évora.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

– Quarta-feira, 18 dez:

Sporting (1.ª Liga) – Santa Clara (1.ª Liga), 20H45.

– Sábado, 21 dez:

Tirsense (CP) – Rebordosa (CP), 11H00.

Oliveira do Hospital (L3) – São João de Ver (L3), 14H00.

– Domingo, 12 jan:

O Elvas (CP) – Vitória de Guimarães (1.ª Liga), 14H00.

Casa Pia (1.ª Liga) – Rio Ave (1.ª Liga), 16H45.

Gil Vicente (1.ª Liga) – Moreirense (1.ª Liga), 19H45.

– Terça-feira, 14 jan:

Farense (1.ª Liga) – Benfica (1.ª Liga), 20:15.

– Quarta-feira, 15 jan:

Sporting de Braga (1.ª Liga) – Lusitano Évora (CP), 20H15

CP-Campeonato de Portugal

L3-Liga 3