Taça AFC: Penelense surpreendeu em Soure

Estão apurados os semifinalistas da Taça AFC. O Penelense é o “tomba-gigantes” da ronda, ao eliminar o Sourense, líder da Divisão de Elite, em Soure, por 2-0.

Com a bancada do Campo Dr António Coelho Rodrigues bem composta, com perto de três centenas de espetadores, foram os visitantes a fazer a festa da Taça.

O Sourense com vários dos habituais titulares de fora, uns por castigo outros por opção, não aproveitou as oportunidades que criou e pagou caro o desperdício na 2.ª parte.

Samuel Garrido, que reforçou o Penelense no final da semana passada, marcou na estreia e fez o 0-1 por volta dos 60’.

Depois de abrir o ativo, Samuel Garrido voltou a estar em evidência, cerca de 10 minutos depois, agora a assistir para o 0-2 apontado por Netinho.

O Penelense é o único resistente da Honra nas meias-finais e vai receber o Ançã que protagonizou o jogo mais “desnivelado” ao vencer Os Águias por 3-0 em casa.

