Tábua quer disponibilizar aos bombeiros do concelho dois veículos florestais de combate a incêndios (VFCI), através de uma candidatura ao programa Centro 2030, e também investir cerca de 160 mil euros na compra de duas ambulâncias de socorro.

O município anunciou hoje que, em 2026, pretende apoiar financeiramente as duas corporações de bombeiros do concelho – Voluntários de Tábua e de Vila Nova de Oliveirinha -, no âmbito de uma candidatura ao Centro 2030, para a aquisição de dois VFCI.

Devido à candidatura, que o município espera ver aprovada este ano, Tábua vai comparticipar para cada corporação um VFCI, orçados em 115 mil euros cada, além de adquirir até ao final do mandato (2029), através de fundos camarários, “uma ambulância de socorro a cada uma das corporações, na ordem dos 80 mil euros cada”, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Ricardo Cruz.

