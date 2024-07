Tábua celebra coesão com Espaço do Cidadão em Póvoa de Midões

O secretário de Estado da Modernização e Digitalização, Alberto Rodrigues da Silva, inaugurou ontem, em Tábua, o novo Espaço do Cidadão de Póvoa de Midões.

A iniciativa decorreu no âmbito do Dia Municipal da Coesão, que o município celebra desde 2022, com o objetivo de dar a todos os munícipes a possibilidade de aceder de forma mais rápida e cómoda aos serviços.

“Este foi um compromisso com Tábua desde 2021. Assumimos que teríamos de aumentar a nossa rede de espaços cidadão”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

