Coimbra

Suspeito de sequestro e violação de domicílio em Coimbra em prisão preventiva

05 de novembro às 15 h40
DR

Um homem de 30 anos, detido no domingo por ser suspeito dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio em Coimbra, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a PSP.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra indicou que o tribunal decretou “prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa”, ao suspeito de 30 anos, que já tinha “antecedentes criminais”.

Já ao suspeito de 19 anos foi aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas e testemunhas, bem como a obrigação de apresentação diária no Órgão de Polícia Criminal (OPC) da área de residência até 05 de dezembro, data em que a apresentação passará a ser três vezes por semana.

Autoria de:

Agência Lusa

