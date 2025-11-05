Um homem de 30 anos, detido no domingo por ser suspeito dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio em Coimbra, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a PSP.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra indicou que o tribunal decretou “prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa”, ao suspeito de 30 anos, que já tinha “antecedentes criminais”.

Já ao suspeito de 19 anos foi aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas e testemunhas, bem como a obrigação de apresentação diária no Órgão de Polícia Criminal (OPC) da área de residência até 05 de dezembro, data em que a apresentação passará a ser três vezes por semana.

