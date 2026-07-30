Suspeito de roubos em Coimbra e Leiria detido pela PSP

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um homem de 32 anos foi detido pela PSP de Coimbra por estar “fortemente indiciado” de vários crimes de roubo, furto e outros ilícitos criminais, praticados nos distritos de Coimbra e Leiria ao longo do ano em curso.

A PSP informou ontem que a detenção foi efetuada na terça-feira passada, 28 de julho, na cidade de Coimbra já que o indivíduo estava associado a vários crimes.

“A investigação policial desenvolvida permitiu relacionar o suspeito com diversos episódios de roubo por esticão, praticados, maioritariamente, contra vítimas do sexo feminino, incluindo pessoas de idade avançada, recorrendo à força física para subtração de carteiras e outros bens pessoais”, referem.

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