Coimbra

Transportes de Coimbra substituem dez autocarros novos com avarias regulares

30 de julho de 2026 às 16 h08
Fotografia: DR
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa

A Câmara de Coimbra aprovou hoje por unanimidade um acordo de substituição para trocar dez autocarros elétricos que chegaram em 2024 por outros da mesma marca face às avarias regulares registadas com esse lote.

As dez viaturas “estão, de momento, paradas nos SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra]”, afirmou a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que disse esperar que os novos autocarros, da mesma marca, mas de um modelo mais recente, possam chegar “daqui a uns meses”.

De acordo com a autarca, o processo que deu origem à substituição “não foi fácil”, com o município a ter chegado a ponderar avançar pela via judicial.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de julho

Desporto Universitário: AAC/UC campeã europeia de râguebi de sevens
30 de julho

Suspeito de roubos em Coimbra e Leiria detido pela PSP
30 de julho

Início das aulas do Ensino Secundário adiado para 21 de setembro
30 de julho

Diocese nomeia 10 padres incluindo os capelães dos hospitais e Carmelo de Santa Teresa

Coimbra

Suspeito de roubos em Coimbra e Leiria detido pela PSP

Diocese nomeia 10 padres incluindo os capelães dos hospitais e Carmelo de Santa Teresa

Transportes de Coimbra substituem dez autocarros novos com avarias regulares