Transportes de Coimbra substituem dez autocarros novos com avarias regulares

A Câmara de Coimbra aprovou hoje por unanimidade um acordo de substituição para trocar dez autocarros elétricos que chegaram em 2024 por outros da mesma marca face às avarias regulares registadas com esse lote.

As dez viaturas “estão, de momento, paradas nos SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra]”, afirmou a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que disse esperar que os novos autocarros, da mesma marca, mas de um modelo mais recente, possam chegar “daqui a uns meses”.

De acordo com a autarca, o processo que deu origem à substituição “não foi fácil”, com o município a ter chegado a ponderar avançar pela via judicial.

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