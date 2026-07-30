Diocese nomeia 10 padres incluindo os capelães dos hospitais e Carmelo de Santa Teresa

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

As nomeações do bispo de Coimbra para o ano pastoral 2026-2027 envolvem 10 padres e dois seminaristas estagiários. De acordo com documento hoje publicado, D. Virgílio Antunes dá resposta ao vazio criado com o falecimento, em meados deste mês, do padre Fernando Pascoal, de 63 anos, que assegurava as capelanias do Carmelo de Santa Teresa e da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

Em seu lugar, Filipe Diniz passa a ser o capelão da ULS, acumulando com a coordenação diocesana do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa da Pastoral da Saúde.

A função de capelão do Carmelo será partilhada por Manuel Ferrão (vigário-geral da Diocese) e Nuno Santos (reitor do Seminário Maior), ambos mantendo as anteriores funções. Entre as restantes nomeações encontra-se Francisco Prior Claro, que passa a assumir, em acumulação, as paróquias de Eiras e São Paulo de Frades (Coimbra).

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