Surfe: Primeiro dia de espetáculo no Allianz Figueira Pro

A qualidade das ondas, na Praia do Cabedelo, refletiu-se nas pontuações obtidas pelos surfistas, ontem, dia inaugural do Allianz Figueira Pro, no arranque da 1.ª Divisão do surfe nacional.

Destaque positivo, ontem, para duas notas na casa do excelente: 9 pontos para Arran Strong e 8,50 para Halley Batista. Ao invés, a nota negativa do dia vai para a eliminação de Frederico Morais.

Arran Strong foi o destaque do dia, com um score total de 16,65 pontos, com que venceu o heat 6 da ronda inaugural masculina.

O campeão nacional Guilherme Ribeiro foi outro dos sufistas em bom plano, vencendo o heat 8 com 13,10 pontos. Até final da ronda, apenas o tricampeão nacional júnior Martim Nunes conseguiu superar este registo, ao vencer o heat 15 com 14 pontos.

