Startup Capital Summit discute temas como ‘deep tech’
Cerca de 1.100 participantes são esperados na edição deste ano do Startup Capital Summit, em Coimbra, em junho, para se debaterem temas como ‘deep tech’, capital de risco, inovação e transferência de tecnologia.
No dia 03 de junho, estarão reunidos no Convento São Francisco (CSF) empresas, empreendedores, investidores, investigadores, docentes e estudantes, num programa com dezenas de iniciativas.
Ao longo da apresentação do evento, no CSF, hoje, a presidente da Câmara de Coimbra aludiu ao desejo de que toda a Região de Coimbra seja “um território onde a ciência se transmuta em oportunidade económica e onde o talento encontra o solo fértil para fixar”, sendo o Startup Capital Summit “o símbolo máximo desta ambição”.
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Segundo Ana Abrunhosa, as ‘startups’ da Região “são um veículo essencial para atrair e reter talento qualificado”, sendo responsáveis por criar “empresas de elevado valor acrescentado, capazes de oferecer salários competitivos”, que permitem aos residentes e aos que vêm de fora “viver, trabalhar e prosperar na Região de Coimbra”.
A líder camarária ressaltou ainda a importância do trabalho conjunto entre a Câmara Municipal, a Universidade de Coimbra (UC), o Instituto Pedro Nunes (IPN) e a Região Metropolitana de Coimbra, que se uniram para consolidar a edição de 2026.
De acordo com a pró-reitora da UC para o Empreendedorismo, Gabriela Fernandes, a iniciativa “vai ocupar todos os espaços” do CSF com um programa dividido em dois objetivos principais, nomeadamente “dar o primeiro testemunho de várias ‘startups’ de ‘deep tech’ [de conhecimento e tecnologia intensiva]” e “criar oportunidades de novos negócios” para as ‘startups’.
Entre as novidades, há o ‘showcase’ de ‘startups’ e ‘spin-offs’ académicas, que contarão com cerca de 60 expositores, e o ‘One-Stop-Shop’, onde várias instituições que apoiam o ecossistema de inovação e empreendedorismo estarão num espaço junto das ‘startups’.
As candidaturas para participar no ‘showcase’ estão abertas até 10 de maio, data em que também encerram as candidaturas para a ‘Pitch Competition’, que inclui uma competição de ‘startups’ e outra competição de ideias e negócios de base científica e/ou tecnológica.
Painéis, conferências, ‘talks one-to-one’, ‘workshops’ e a possibilidade de realizar reuniões ‘one-to-one’, agendadas através de uma aplicação móvel, são algumas das propostas.
Durante a manhã, decorrem intervenções dos quatro organizadores do evento, do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e do CEO do Banco Português de Fomento (BPF), Gonçalo Regalado.
A parte da tarde será marcada por momentos mais informais, com várias sessões paralelas, tendo a pró-reitora explicado que toda a programação foi desenhada para abranger tanto ‘startups’ que estão numa fase mais inicial de desenvolvimento, tanto as que estão mais avançadas.
O reitor da UC, Amílcar Falcão, disse que o evento tem “estabilizado um número de participantes a rondar os 1.100” e de parceiros, quer institucionais, quer conferencistas, “na ordem das várias dezenas”.
Este “é um evento que está consolidado e que é essencial para Coimbra e para a Região”, vincou, defendendo que a presença, pela primeira vez, da Região Metropolitana de Coimbra, na organização, torna o evento “muito mais forte”.
O presidente da Câmara de Tábua e vice-presidente da Região Metropolitana de Coimbra, Ricardo Cruz, expressou a expectativa de que o certame “possa atrair ainda muito mais gente” e “colocar não só Coimbra, mas sobretudo a Região de Coimbra, no mapa”.
Na sua intervenção, o presidente da direção do IPN, João Gabriel Silva, defendeu que estão reunidas as condições “para cada vez mais o Startup Capital Summit ser um evento de referência em Portugal e na componente internacional”.
A iniciativa procura potenciar parcerias, oportunidades de negócio e captação de investimento, unindo universidades, ‘startups’, empreendedores, investidores e empresas.