Solidariedade: 24 horas a correr para ajudar idosos da Poutena

Carlos Costa juntou amigos pelo terceiro ano consecutivo para correr por uma causa solidária: ajudar os idosos da sua aldeia.

A Poutena, na freguesia de Vilarinho do Bairro – Anadia, é bem conhecida dos amantes dos desportos motorizados. Desta vez, o Crossódromo do Areeiro Nélson Alves serviu apenas de “quartel-general” do evento.

Este ano em novo formato, o evento promoveu uma ação de crowdfounding para juntar verbas para comprar um elevador para idosos com mobilidade reduzida do Centro Social de Poutena.

“Ainda não apurámos os valores, mas, para além dos donativos dos participantes, também tivemos empresas que se juntaram a nós como patrocinadores e angariámos mais de 2.000 euros”, explicou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o organizador.

