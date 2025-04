Só há quatro mulheres a liderar as 15 listas para as legislativas

Entre os 15 partidos que apresentaram candidatos pelo Círculo Eleitoral de Coimbra para as eleições legislativas do próximo dia 18 de maio, somente quatro escolheram uma mulher como cabeça de lista.

Se reduzirmos a amostra para os oito partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, só dois é que apostaram numa mulher para encabeçar a candidatura em Coimbra.

Rita Júdice, Catarina Graveto, Inês Tafula e Joana Rodrigues são as quatro mulheres que vão liderar as listas ao Círculo Eleitoral de Coimbra nas próximas eleições legislativas. Se a ministra Rita Júdice repete a liderança da lista apresentada pela AD – Coligação PSD/CDS, tal como Inês Tafula pelo partido RIR e Joana Rodrigues pelo partido Nova Direita, já Catarina Graveto é novidade, liderando a candidatura da Iniciativa Liberal (IL).

