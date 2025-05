SMTUC vão ter autocarros gratuitos durante as noites da Queima das Fitas de Coimbra

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão disponibilizar dois circuitos (Parque Manuel Braga-Bairro Norton de Matos e avenida João das Regras-S. Martinho do Bispo) de transporte noturno de apoio às noites da Queima das Fitas, que decorrem de 23 e 31 de maio.

O acesso é gratuito e as duas linhas (vão ligar, durante a noite e a madrugada, as imediações da Praça da Canção, onde decorrem os concertos, a diversos pontos da cidade.

O circuito 1 vai ligar o parque Manuel Braga ao Bairro Norton de Matos, passando pela avenida Emídio Navarro, avenida da Lousã, avenida Urbano Duarte, avenida Mendes Silva, rotunda da Quinta da Nora, rua Pedro Cristo, rua Carlos Seixas, rua Daniel de Matos, rua Vasco da Gama, rua Mouzinho de Albuquerque (Bairro Norton de Matos), rua de Moçambique, rotunda das Bandeiras, rotunda Jorge Anjinho, rotunda da ACIC, rua Carolina Michaelis, rua Infanta D. Maria, rua General Humberto Delgado, rua dos Combatentes, Arcos do Jardim, Praça da República, avenida Sá da Bandeira, rua da Sofia, rua João Machado, avenida Fernão de Magalhães, rua António Granjo e finalmente o parque Manuel Braga.

Nesta rota, e embora esteja calculada uma interrupção nas partidas entre as 02H35 e as 03H45, prevê-se uma frequência de 30 a 40 minutos, com partidas da Portagem/Beira Rio às 00H15, 00H45, 01H25, 02H00, 02H35 e depois novamente às 03H45, 04H25, 05H05 e 05H45. Já as partidas do Bairro Norton de Matos vão dar-se às 00H25, 01H00, 01H35, 02H10, 02H45, 04H00, 04H40, 05H20 e 06H00.

Já o circuito 2 vai ligar a avenida João das Regras a S. Martinho do Bispo, via Portugal dos Pequenitos, Santa Clara, Mesura, Póvoa, Covões, S. Martinho do Bispo (Rua da Bayer), Cruzeiro, Avenida Nova, Ladeira de S. Martinho, Escola Superior Agrária, Almegue, avenida da Guarda Inglesa, regressando novamente à avenida João das Regras, numa frequência esperada de cerca de 30 minutos. À semelhança do sucedido no outro circuito, entre as 02H30 e as 03H30, as partidas ficam suspensas.

Assim, os horários de partida na Avenida João das Regras são os seguintes: 00H30, 01H00, 01H30, 02H00, 02H30, 03H30, 04H00, 04H30, 05H00 e 05H30. Já em S. Martinho do Bispo, são às 00H40, 01H10, 01H40, 02H10, 02H40, 03H40, 04H10, 04H40, 05H10 e 05H40.