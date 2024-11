SMTUC vai permitir comprar viagens no telemóvel

Vai ser possível carregar título de transportes dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) através dos telemóveis. A empresa municipal realizou um ajuste direto à MEO para desenvolver uma solução de carregamento dos títulos utilizando os “smartphones” dos utilizadores.

Ainda assim, este novo modelo de pagamento nunca estará em funcionamento antes do último trimestre do próximo ano. Segundo o documento assinado entre os SMTUC e a MEO, o prazo de execução do contrato é de 12 meses, ou seja, terminará no final de novembro de 2025.

A criação deste serviço por parte da MEO vai custar aos SMTUC um pouco mais de 60 mil euros, já com o IVA incluído.

