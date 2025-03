Simulacro de incêndio nos HUC mobiliza e avalia meios de emergência (com vídeo)

Os HUC viveram ontem um simulacro, que contou com a participação de várias equipas de emergência.

O cenário simulado envolveu um incêndio no armazém do Serviço de Patologia Clínica (piso 2), desencadeado por um curto-circuito num equipamento elétrico na sala de câmaras de frio. O “incidente” originou a evacuação de funcionários e utentes, devido ao fumo gerado, após a tentativa inicial de extinção com um extintor não ter sido bem-sucedida.

Como resultado do incidente simulado, registaram-se quatro vítimas com diferentes níveis de gravidade: duas vítimas ligeiras e duas vítimas graves.

Além da evacuação das vítimas do piso 2, foi necessária a evacuação preventiva da sala de espera do piso 4 (zona de refúgio), devido à propagação de fumos pela caixa do elevador.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt