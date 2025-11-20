diario as beiras
Figueira da Foz

Sétima Legião e Richie Campbell são cabeças de cartaz na festa de passagem de ano da Figueira da Foz

20 de novembro às 15 h32
DR

O grupo Sétima Legião e o artista Richie Campbell vão ser os cabeça de cartaz da Festa de Passagem de Ano 2025 da Figueira da Foz.

A revelação foi feita esta quinta-feira, aos jornalistas, pelo presidente da câmara, Santana Lopes. “Os Sétima Legião e Richie Campbell vão ser os artistas cabeça de cartaz da festa de passagem de ano”, disse.

Haverá ainda outros espetáculos previstos durante os dias que antecedem o evento que marca a mudança de ano.

