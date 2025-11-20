O grupo Sétima Legião e o artista Richie Campbell vão ser os cabeça de cartaz da Festa de Passagem de Ano 2025 da Figueira da Foz.

A revelação foi feita esta quinta-feira, aos jornalistas, pelo presidente da câmara, Santana Lopes. “Os Sétima Legião e Richie Campbell vão ser os artistas cabeça de cartaz da festa de passagem de ano”, disse.

Haverá ainda outros espetáculos previstos durante os dias que antecedem o evento que marca a mudança de ano.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS