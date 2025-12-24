diario as beiras
Nacional

Sete mortos e 240 condutores detidos na operação de Natal e Ano Novo

24 de dezembro de 2025 às 11 h34
DR

Sete pessoas morreram e 240 condutores foram detidos na operação de Natal e Ano Novo entre 18 e 23 de dezembro, indicou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Nos primeiros seis dias da operação, a GNR registou 1.572 acidentes que resultaram em sete mortos, 32 feridos graves e 386 feridos ligeiros.

Dos 48.596 condutores fiscalizados, 430 conduziam com excesso de álcool, adiantou a GNR em comunicado. Destes, 240 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Outras 78 pessoas foram também detidas por conduzirem sem habilitação legal.

Na nota destaca-se que a maioria das 7.937 contraordenações rodoviárias deveu-se a excesso de velocidade (1.275), falta de inspeção periódica obrigatória (997) e de seguro (323).

Autoria de:

Agência Lusa

