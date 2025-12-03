diario as beiras
Serviços mínimos na Metro Mondego determinam manutenção da operação no dia da greve geral

03 de dezembro de 2025 às 21 h00
Fotografia: Arquivo

Os serviços mínimos decretados para a greve geral de 11 de dezembro na Metro Mondego mantêm a operação preliminar do ‘metrobus’ em Coimbra na sua totalidade, mas reduz os serviços alternativos ao ramal da Lousã.

O acordo, publicado hoje pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, para a definição de serviços mínimos na Metro Mondego, entidade que gere o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), estabelece que será cumprida a operação preliminar do ‘metrobus’ (autocarro articulado em via dedicada) na sua totalidade (funciona das 07:30 às 20:00, com frequência de dez em dez minutos).

O acordo entre a Metro Mondego e o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) suspende ainda a circulação de seis autocarros que asseguram os serviços alternativos ao ramal da Lousã (assegurando a ligação deste concelho a Coimbra).

Nos serviços alternativos, são mantidos dois autocarros para os serviços de manhã e três para o fim de dia e um assegurará o serviço completo que estaria previsto para aquele dia.

O acordo estabelece ainda que os testes de segurança do traçado suburbano (que ainda não abriu) previstos pela Efacec ficam suspensos.

Os serviços mínimos previstos para o dia 11 são os definidos numa contraproposta da Metro Mondego, com a DGERT a notar que foi possível “estabelecer uma plataforma de entendimento entre as partes”.

Na justificação da definição de serviços mínimos, é salientado que a Metro Mondego assegura o transporte escolar diário de alunos, que se fazem transportar nos seus serviços (seja o ‘metrobus’ ou os serviços alternativos).

Segundo o acordo, a Metro Mondego assegura o transporte de mais de 400 alunos diariamente, tendo sido considerado que os serviços mínimos deveriam abranger “todos os serviços em que seja realizado transporte escolar”.

Autoria de:

Agência Lusa

