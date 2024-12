Sérgio Azevedo vence Prémio de Composição DSCH Schostakovich Ensemble 2024

O compositor Sérgio Azevedo venceu a edição deste ano do Prémio de Composição DSCH Schostakovich Ensemble, no valor de 6.000 euros, que passa a ter periodicidade anual, anunciou hoje o agrupamento musical que promove o galardão.

Além do valor pecuniário, o prémio inclui a encomenda de uma obra ao compositor, que será estreada no Festival de Música dos Capuchos, em Almada, no distrito de Setúbal, no próximo ano.

Sérgio Azevedo, em declarações à agência Lusa, afirmou-se “surpreso e honrado pela distinção de uma carreira”, por “um grupo de grande prestígio internacional”, com o qual já colaborou, tendo adiantado que vai compor uma peça para contrabaixo solo, dedicada ao contrabaiixista Tiago Pinto-Ribeiro, da Orquestra Sinfónica do Porto da Casa da Música.

O prémio, bienal, até à edição deste ano, visa “galardoar um compositor português pela sua obra e trajetória, com o objetivo de incentivar e divulgar a criação musical erudita contemporânea portuguesa de excelência”, segundo o comunicado do DSCH Schostakovich Ensemble enviado à agência Lusa.

O Prémio foi criado em 2019, ano em que o vencedor foi Luís Tinoco. Em 2021, distinguiu Eurico Carrapatoso e, no ano passado, a compositora Andreia Pinto Correia.

Sérgio Azevedo, nascido em Coimbra em 1968, foi discípulo do compositor Fernando Lopes-Graça (1906-1994), na Academia de Amadores de Música, e concluiu o Curso Superior de Composição, com nota máxima, na Escola Superior de Música de Lisboa, onde estudou com Christopher Bochmann e Constança Capdeville.

Segundo informação do ensemble, durante os seus estudos, Sérgio Azevedo fez cursos com os compositores Jorge Peixinho, Emmanuel Nunes, Luca Francesconi, Louis Andriessen e Tristan Murail, entre outros, e doutorou-se pela Universidade do Minho, com uma tese sobre a música para crianças no século XX.

O autor de composições como “A Barking Sonatina” e “Variações Pastorais sobre um Tema de Gustav Holst”, para flauta, foi já distinguido com vários galardões nacionais e internacionais, nomeadamente o United Nations Prize e o Prémio Autores, da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2010.

O DSCH Schostakovich Ensemble refere que “as suas obras são regularmente encomendadas e tocadas por prestigiados intérpretes e orquestras”, e peças suas estão gravadas em cerca de 60 álbuns. O mais recente, editado este ano, reúne “24 Prelúdios e Fugas”, pelo pianista António Rosado.

O compositor de “12 Bagatelas: Omaggio a György Ligeti” tem publicados três livros – “A Invenção dos Sons”, “Olga Prats – Um Piano Singular” e “Christopher Bochmann: Sem música a vida seria um erro” -, e tem em preparação o “Guia dos Jovens para a Composição Musical”, adianta o ensemble liderado pelo pianista Filipe Pinto-Ribeiro.

Sérgio Azevedo é um dos autores do “The New Grove Dictionary of Music and Musicians” e, desde 1993, colabora com a emissora de rádio RTP-Antena2. Também desde esse ano, é professor de Composição, Orquestração, Análise e História da Música dos Séculos XX/XXI, e História da Música do Cinema, na Escola Superior de Música de Lisboa.

O DSCH Schostakovich Ensemble foi fundado em 2006, e conta com uma discografia premiada, dominada pela música de câmara dos últimos 200 anos, desde o romantismo à contemporaneidade, com uma atenção particular dedicada a Dmitri Schostakovich e Ludwig van Beethoven.