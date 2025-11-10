diario as beiras
Mealhada assinala Semana da Floresta Autóctone de 17 a 21 de novembro

10 de novembro às 17 h21
DR

A Câmara da Mealhada vai assinalar a Semana da Floresta Autóctone, de 17 a 21 de novembro, com sessões de sensibilização e uma ação de plantação de espécies ripárias no rio Cértima.

A plantação de espécies ripárias (plantas que crescem em margens de rios) decorrerá na manhã do dia 21 e contará com a participação dos alunos da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, que irão plantar salgueiros, loureiros e medronheiros.

Na manhã do dia 20 de novembro, grupos de alunos do ensino secundário participarão na plantação de espécies autóctones nos bosquetes da Escola Secundária da Mealhada e do Cardal, enquanto no dia 19 se realizaa palestra “A Floresta Portuguesa”, promovida em parceria com a Organização Florestal Atlantis (OFA).

Autoria de:

Agência Lusa

