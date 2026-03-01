A XXVIII Semana Cultural da Universidade de Coimbra (UC) promove cerca de 80 iniciativas em diferentes espaços da cidade, entre 01 e 15 de março, dedicadas ao tema da “Beleza”.

A escolha do tema “Beleza” foi associada à conclusão das obras no Paço das Escolas, a “parte mais nobre da universidade”, disse à Lusa o vice-reitor da UC para a Cultura e Ciência Aberta, Delfim Leão.

“Foi devolver uma beleza a este espaço icónico da universidade, na Acrópole que há dezenas de anos não tínhamos, e a partir daí refletir sobre a beleza enquanto mote”, afirmou.

Precedida dos “tempos difíceis” das recentes tempestades, a iniciativa é também uma “homenagem que se presta a todas as pessoas que, num contexto difícil, encontraram em si motivos para se juntarem, para auxiliarem, e a beleza que daí ressalta”.

“A beleza tem esse mote associado ao espaço físico, mas também tem-lhe associado, naturalmente, todo um conjunto de valores positivos”, sustentou.

A música tem “sempre um peso bastante grande” no evento, que, nesta edição, conta com quase 80 atividades programadas, que incluem também teatro, cinema, multimédia e exposições, além de quase 20 eventos convergentes.

“Este ano, houve imensa gente a apresentar propostas e penso que podemos dizer que é a maior Semana Cultural dos últimos anos”, indicou Delfim Leão.

Além dos 40 anos da Rádio Universidade de Coimbra, o vice-reitor da UC destacou a exposição “Beleza do saber, felicidade no estudo”, na Biblioteca Geral, que assinala o centenário do nascimento da docente Maria Helena da Rocha Pereira, que morreu no ano passado, e que, além de ressalvar o seu legado académico, na área dos Estudos Clássicos, dá a “conhecer também a pessoa, que era muito menos conhecida”.

A Semana Cultural da UC começa no domingo, 01 de março, com o concerto “Pulchritudines”, no Teatro Académico de Gil Vicente.

O concerto “70 anos do Coro Misto da UC”, no Teatro Académico de Gil Vicente, a exposição “Herbário, viagem pelo belo”, no Departamento de Ciências da Vida, que é centrada no trabalho da artista residente K. Navickaite, e o espetáculo multimédia “Veludo mais azul”, na Casa da Esquina, são algumas das propostas da Semana Cultural.

A iniciativa conta ainda com a performance “AMLA”, na Casa da Esquina, a peça de teatro “Não há feio sem graça, nem bonito sem defeito”, no Laboratório Chimico, e o espetáculo de dança “Corpos que falam beleza”, no Conservatório de Música de Coimbra.

A Faculdade de Economia da UC e a Casa Museu Miguel Torga juntaram-se para criar o ciclo “Uma linha sem traço…”, explorando o que é a beleza na arte, nas palavras, na música e nas ideias, e que inclui, entre outros eventos, uma mostra coletiva de fotografia e a conversa “Sementes de Torga”, em torno da alimentação na obra do escritor.

Este ano, a Semana Cultural da UC envolve mais de 40 parceiros e decorre em mais de 20 palcos diferentes da cidade, sendo que a maioria das atividades é de entrada gratuita.