Está de regresso, entre os dias 1 e 15 de março, a Semana Cultural da Universidade de Coimbra (UC). A 28.ª edição tem como tema a “Beleza” e conta com quase 80 iniciativas em mais de 20 espaços da cidade.

Serão 62 eventos principais e mais 15 eventos convergentes que se irão espalhar pelas principais salas da cidade. Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), Faculdade de Economia da UC, Faculdade de Letras da UC, Faculdade de Medicina da UC, Departamento de Ciências da Vida (FCTUC), Casa da Escrita, Casa Museu Miguel Torga, Casa do Cinema de Coimbra, Salão Brazil, Tipografia Damasceno, Teatro da Cerca de São Bernardo, Seminário Maior de Coimbra, Grémio Operário de Coimbra ou o Conservatório de Música de Coimbra são alguns dos espaços que vão receber espetáculos musicais, performances, teatro, espetáculos multimédia, instalações, exposições, conversas, debates ou visitas guiadas.

“Beleza” é o tema da Semana Cultural

“A Semana Cultural dedicada à “Beleza” ocorre depois de várias semanas difíceis para o país, em particular para a região Centro e para Coimbra. Não nos podemos esquecer que há 15 dias vivíamos momentos muito difíceis. Gostaríamos de dedicar esta Semana Cultural a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, foram afetadas por estas semanas de provação”, disse ontem o vice-reitor da UC para a Cultura, Delfim Leão, durante a apresentação da programação que decorreu no auditório do antigo Teatro Anatómico do edifício da Faculdade de Medicina (Polo 1).

