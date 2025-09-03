diario as beiras
CoimbraNacional

Seis detidos em Espanha por tráfico humano em operação da PJ do Centro extraditados para Portugal

03 de setembro às 16 h13
0 comentário(s)
DR

s seis detidos em Espanha numa operação de combate ao tráfico de pessoas foram extraditados para Portugal em agosto, tendo três deles sido colocados em prisão preventiva e um em prisão domiciliária, adiantou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Os detidos na Operação ‘Mãos Duras’, desencadeada a 11 de junho pela Diretoria do Centro da PJ em articulação com o Departamento Central de Investigação Penal (DIAP) de Castelo Branco e com a colaboração da Guardia Civil de Espanha levou à detenção de seis suspeitos de tráfico de pessoas para exploração laboral em Logronho, Espanha, após buscas que visavam o desmantelamento do grupo criminoso.

“O grupo de cariz familiar, composto por cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e 54 anos, vinha recrutando em Portugal, de forma concertada, desde há vários anos, pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social. Ludibriava-as com promessas de emprego bem remunerado, para posterior exploração em trabalhos agrícolas em várias zonas de Espanha”, recordou a PJ sobre o caso.

Os detidos foram presentes a interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Castelo Branco, tendo três deles ficado em prisão preventiva, um em prisão domiciliária com vigilância eletrónica e dois com obrigação de apresentações periódicas e proibição de contactos com as vítimas.

“Duas das vítimas foram sequestradas em Portugal, em finais do passado mês de abril, e obrigadas, mediante ameaça e coação com arma de fogo, a viajar até ao local onde foram resgatadas”, refere ainda a PJ.

Na operação foram resgatadas cinco vítimas, com idades entre os 25 e os 58 anos, e apreendidos elementos de prova, nomeadamente uma arma de calibre 9mm.

O grupo intermediava o fornecimento de mão-de-obra junto de empregadores e mantinha as vítimas sob o seu controlo “, a viver em deploráveis condições de habitabilidade e alimentação, sob constante ameaça e coação, ficando na posse da quase totalidade dos proventos auferidos, através da apropriação do dinheiro que os empresários lhe entregavam para pagamento dos salários”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Ministro diz que aceitaria demissão do reitor da Universidade do Porto que acusa de mentir
05 de setembro

Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira
05 de setembro

Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard
05 de setembro

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

Coimbra

Coimbra
05 de setembro às 16h25

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 11h44

SMTUC voltam a parar no dia 17 de setembro

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 10h30

Estudantes da Escola Superior de Enfermagem não querem integrar a AAC

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
05 de setembro às 17h30

Ministro diz que aceitaria demissão do reitor da Universidade do Porto que acusa de mentir

0 comentário(s)
Nacional
05 de setembro às 16h46

Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira

0 comentário(s)
Nacional
05 de setembro às 13h13

Confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória

0 comentário(s)