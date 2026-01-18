O candidato presidencial António José Seguro disse hoje que votou com “muita emoção e muita esperança”, acreditando no “bom senso dos portugueses” que não irão desperdiçar uma oportunidade para decidir o futuro do país.

“Eu hoje votei com muita emoção e votei com muita esperança no futuro de Portugal. É isso que neste momento está a acontecer. Cada portuguesa e cada português estão a decidir o futuro do nosso país. Eu acredito no bom senso dos portugueses”, disse aos jornalistas o candidato à Presidência da República apoiado pelo PS, que votou esta manhã, pelas 10:15, na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas.

Seguro disse acreditar “que os portugueses vão mobilizar e vão votar”, considerando que querem “contribuir para o futuro do país”.

“Eu acredito no bom senso dos portugueses e também acredito que os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade para decidir, do seu ponto de vista, qual é o futuro do nosso país”, enfatizou.

Questionado sobre se temia uma elevada abstenção, o ex-líder do PS mostrou-se confiante na participação eleitoral e disse esperar “que os portugueses vão votar”.

“Esta é uma oportunidade para que cada português possa decidir o futuro do nosso país. É o futuro do nosso país que está a ser decidido. Eu tenho confiança, mas vamos esperar pelos resultados [da abstenção]. Eu espero e faço esse apelo para que os portugueses venham votar e se mobilizem, para que não deixem ser outros a escolher por eles próprios”, apelou.

Seguro defendeu que “o voto de cada português conta”.

Sobre o resto do seu dia, o candidato apoiado pelo PS disse que queria ir “ver o mar”, seguindo-se “um almoço em família” e depois a preparação para a noite eleitoral enquanto aguarda pelos resultados com “muita serenidade, com muita tranquilidade e com muita confiança”.