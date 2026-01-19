diario as beiras
Seguro e Ventura disputam segunda volta para a Presidência

19 de janeiro de 2026 às 08 h55
António José Seguro é o grande vencedor da primeira volta das eleições presidenciais e assegurou a passagem à segunda volta, que disputará, já a 8 de fevereiro, com André Ventura. O líder do Chega é o outro vencedor da jornada eleitoral, mas Ventura, que liderava as intenções de voto na maioria das sondagens, acabou por ficar em segundo lugar, a quase oito pontos percentuais de Seguro.

Com um eleitorado que votou maioritariamente à direita, António José Seguro, vindo da área do centro esquerda, surpreendeu ao conseguir o primeiro lugar, entusiasmando a esquerda a unir-se para uma possível vitória na segunda volta.

Ciente que “a direita ganhou as eleições, claramente”, André Ventura não perdeu tempo e assumiu ontem, mesmo antes do apuramento total dos resultados, a vontade de “agregar a direita”, para garantir também os votos do PSD, CDS e IL e a vitória na segunda volta.

Autoria de:

Dora Loureiro

