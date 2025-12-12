diario as beiras
Nacional

Segundo dia de greve da função pública com 75% de adesão na educação

12 de dezembro de 2025 às 12 h08
0 comentário(s)

O segundo dia de greve dos trabalhadores da função pública estava às 09:00 de hoje a ter uma adesão elevada, com 75% na educação e 90% nas cantinas das universidades e politécnicos, disse à Lusa fonte sindical.

“Ainda é cedo para dados mais concretos, mas neste momento estamos com 75% na educação, com muitas escolas encerradas, 90% das cantinas das universidades e politécnicos estão fechadas e na área da saúde ainda não temos números, mas também está a ser afetada”, disse à Lusa Jaime Santos, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social (SITOPAS).

De acordo com Jaime Santos, nos serviços municipalizados, mais concretamente na recolha do lixo, a indicação é que esta só era feita na segunda-feira, logo a greve no setor é elevada.

O SITOPAS marcou dois dias de greve, na quinta-feira e hoje, contra as propostas do pacote laboral apresentado pelo Governo, que considera um “desrespeito para com os trabalhadores” e abrange os trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local.

Em declarações à Lusa, Jaime Santos afirmou que a greve não tem motivações políticas, que é contra as propostas do Governo e exigir melhores condições de trabalho para todos.

O presidente do SITOPAS criticou ainda as declarações do primeiro-ministro sobre a subida do salário mínimo nacional para os 1.600 euros, considerando-as um desrespeito pelos trabalhadores.

“Quanto à greve de ontem [quinta-feira]. Ao contrário do que disse o Governo teve uma grande adesão. Bastava andar na rua para perceber”, assinalou.

Além da alteração à lei laboral, os trabalhadores exigem um suplemento de penosidade e insalubridade para trabalhadores com funções de risco, a caixa geral de aposentações para todos, subsídio de refeição para nove euros e valorização dos assistentes técnicos e técnicos superiores.

Reivindicam também a valorização e criação da carreira de auxiliar de ação educativa, a reposição das carreiras e conteúdos funcionais em todos os serviços públicos, redução da idade da reforma para os 62 anos e 36 anos de descontos e a diminuição da ADSE para 1,5% e 12 meses.

Na quinta-feira, realizou-se uma greve geral, a primeira convocada pela CGTP e UGT em 12 anos, que afetou setores como transportes, escolas, hospitais e centros de saúde.

A CGTP reclamou que três milhões de trabalhadores aderiram à greve e a UGT estimou uma adesão de 80%.

O Governo, através do ministro da Presidência, Leitão Amaro, considerou insignificante a participação na greve, e estimou a adesão entre os 0 e os 10%.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de dezembro

Ministério anuncia aumento de subsídio, mas associações da GNR insistem em negociar salários
12 de dezembro

Pampilhosa da Serra aprova orçamento superior a 24 ME e focado na população
12 de dezembro

Vacinas contra a gripe e hepatite A entre os 73 medicamentos proibidos para exportação
12 de dezembro

Ciclo “Cuidar de um País” mostra em Coimbra as várias dimensões da arquitetura

Nacional

Nacional
12 de dezembro às 16h48

Ministério anuncia aumento de subsídio, mas associações da GNR insistem em negociar salários

0 comentário(s)
Nacional
12 de dezembro às 14h03

Vacinas contra a gripe e hepatite A entre os 73 medicamentos proibidos para exportação

0 comentário(s)
Nacional
12 de dezembro às 12h08

Segundo dia de greve da função pública com 75% de adesão na educação

0 comentário(s)