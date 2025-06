Segundo dia das Marchas Populares de Coimbra realiza-se dia 18 de junho

Já há nova data para o segundo dia das Marchas Populares de Coimbra. O anúncio foi feita pela União de Freguesias de Coimbra, nas suas redes sociais, dando conta que o evento previsto para ontem mas reagendado devido às condições atmosféricas previstas para hoje, realiza-se no próximo dia 18 de junho, quarta-feira.

Na publicação, a UFC indica que “devido às condições meteorológicas, a noite anteriormente marcada para o dia 10, passa para quarta-feira dia 18 de junho”.

Neste segundo dia, vão desfilar as seguintes marchas: Marcha Infantil de Cernache, Marcha Popular da Vila de Soure – APPACDM de Soure, Marcha popular de São Martinho do Bispo, Marcha da Arregaça, Marcha Popular da Freguesia de Cernache – Marcharte, Marcha Popular Cegonheira – Antanhol e Marcha de Vilamar.

Durante a noite de ontem, dia 9 de junho, realizou-se a primeira noite de marchas com a participação da Marcha de Brasfemes, de Santa Clara, de São João de Vila-Nova, do Grupo Artístico de Ribeira de Frades, de Eiras, da ARC Marcha de Celas e Olivais, bem como a Marcha Popular Vale do Açor e de Semide saíram à rua.