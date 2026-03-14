Secção de Ténis reclama 30 mil euros, que terá emprestado à AAC e acusa o presidente da Direção-Geral de mentir, nas declarações prestadas por José Machado ao DIÁRIO AS BEIRAS que envolvem Eduardo Cabrita. Sobre a cobertura dos courts, no Estádio Universitário, o histórico dirigente reitera que a venda à universidade foi um “arranjinho” que pode vir a acabar nos tribunais.

José Machado, recorde-se, afirmou que Cabrita foi o “último presidente eleito da secção e tendo cessado funções há 3 ano”. O histórico dirigente desmente, mostrando a ata de tomada de posse da direção para o mandato 2021/2022, datada de 20 de julho de 2021. “O espaço para a assinatura do presidente está em branco, porque me recusei a assinar”, explica. Isto levou a que, quase um mês depois, a 12 de agosto, tenha sido exarada uma adenda à ata, onde se lê que, face à “não comparência” de Eduardo Cabrita, foi chamada a ocupar o cargo de presidente Daniela Sarmento de Matos.

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