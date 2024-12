São João recebe AMSAC na primeira de três finais

Domingo, 15 de dezembro, a partir das 15H30, o São João recebe a equipa do AMSAC, adversário direto na luta pelos quatro lugares cimeiros, que dão acesso à fase de apuramento de campeão da 2.ª Divisão Nacional de futsal

A equipa sénior do São João dá início, neste fim de semana, a uma série de três jogos determinantes para decidir quem vai ao apuramento de campeão. O primeiro desafio é no domingo, às 15H30, em Pé-de-Cão. O adversário é o AMSAC (de Santo António dos Cavaleiros, Loures), que segue em 5.º lugar da tabela, a um ponto da equipa de Coimbra.

Em causa, então, estão as três últimas jornadas da 1.ª fase da zona sul do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – que se disputa a uma só volta.

Nesta 1.ª fase, são quatro as equipas apuradas para a fase seguinte. À partida, o Belenenses parece ter tudo para garantir o apuramento, já que segue destacado na frente, com 20 pontos averbados.

“Acredito que o Belenenses já esteja apurado”, admite o treinador do São João, Alcides Lopes, “Cidinho”.

