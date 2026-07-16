Coimbra

Sabores da Madeira mudam-se para o parque Manuel Braga

16 de julho de 2026 às 11 h30
Evento foi ontem apresentado | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os sabores tradicionais da gastronomia madeirense estão de regresso a cidade de Coimbra. A partir de amanhã, até dia 26 de julho, o parque Manuel Braga vai receber o festival gastronómico “Madeira em Coimbra”.

Nesta terceira edição, o festival muda-se de malas e bagagens – bem recheadas dos produtos típicos daquele arquipélago – para aquele espaço verde da cidade, depois de, nas primeiras duas edições ter sido realizado no terreiro da Erva.

Na apresentação do festival, o presidente da União das Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, explicou que a mudança de local se deveu ao facto do terreiro da Erva será alvo, num futuro próximo, de uma empreitada.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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