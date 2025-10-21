diario as beiras
Coimbra

Rusga da PSP por suspeitas de tráfico de droga fecha ruas da baixa de Coimbra

21 de outubro às 09 h18
0 comentário(s)
DR

Várias ruas da Baixinha de Coimbra estiveram ontem fechadas, durante algumas horas, para uma rusga que envolveu várias valências da PSP.

A operação policial teve como objetivo o combate à criminalidade, em especial relacionada com o tráfico de droga, que tem sido uma preocupação crescente naquela zona da cidade.

Os comerciantes e moradores têm denunciados consumo e tráfico de droga a céu aberto, distúrbios e agressões entre aqueles que ali aglomeram nas ruas que circundam a rua Adelino Veiga, no Largo do Paço do Conde, e o Largo do Romal.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

