Coimbra
Rusga da PSP por suspeitas de tráfico de droga fecha ruas da baixa de Coimbra
DR
Várias ruas da Baixinha de Coimbra estiveram ontem fechadas, durante algumas horas, para uma rusga que envolveu várias valências da PSP.
A operação policial teve como objetivo o combate à criminalidade, em especial relacionada com o tráfico de droga, que tem sido uma preocupação crescente naquela zona da cidade.
Os comerciantes e moradores têm denunciados consumo e tráfico de droga a céu aberto, distúrbios e agressões entre aqueles que ali aglomeram nas ruas que circundam a rua Adelino Veiga, no Largo do Paço do Conde, e o Largo do Romal.
