Várias ruas da Baixinha de Coimbra estiveram ontem fechadas, durante algumas horas, para uma rusga que envolveu várias valências da PSP.

A operação policial teve como objetivo o combate à criminalidade, em especial relacionada com o tráfico de droga, que tem sido uma preocupação crescente naquela zona da cidade.

Os comerciantes e moradores têm denunciados consumo e tráfico de droga a céu aberto, distúrbios e agressões entre aqueles que ali aglomeram nas ruas que circundam a rua Adelino Veiga, no Largo do Paço do Conde, e o Largo do Romal.

