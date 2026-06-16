Coimbra

Rui sofre de doença rara e lança campanha para adquirir carrinha adaptada

16 de junho de 2026 às 08 h15
Mestre em Gestão, Rui Bernardino utiliza cadeira de rodas há cerca de 30 anos | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Aos 48 anos, Rui Bernardino continua a recusar que a ataxia de Friedreich defina os limites da sua vida. Natural de Coimbra, casado e pai de uma filha de 13 anos, lançou uma campanha de crowdfunding para angariar fundos que lhe permitam adquirir uma carrinha adaptada, essencial para manter a autonomia conquistada ao longo de décadas de luta contra uma doença rara, genética e progressiva.
O conimbricense vive com uma patologia genética neurodegenerativa que, ao longo dos anos, tem provocado uma perda gradual de capacidades motoras.
Utiliza cadeira de rodas há cerca de 30 anos e enfrenta atualmente também limitações na fala, mantendo, ainda assim, uma vida ativa e profissional. A campanha tem como objetivo reunir 39.900 euros para a compra de um veículo adaptado que permita o transporte da cadeira de rodas elétrica em segurança. Até ao momento, foram angariados 949 euros, correspondentes a cerca de 2% do valor total, com o contributo de 35 apoiantes.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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