AcadémicaDesporto

Edson Farias renova e acompanha a Académica na 2.ª Liga

16 de junho de 2026 às 11 h55
Fotografia: Federaçaõ Portgueusa de Futebol
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Edson Farias vai continuar a representar a Académica na próxima época, informou hoje o clube em comunicado.

Na nota, “a Associação Académica de Coimbra – OAF informa que chegou a acordo com Edson Farias para a renovação do vínculo contratual do jogador, que continuará a vestir de negro e a representar a Briosa na nova temporada”.

“Peça importante na época 2025/26, Edson Farias realizou 31 jogos oficiais, apontando 1 golo e somando 1 assistência, números que refletem o contributo do atleta ao longo de uma temporada marcada pela entrega, experiência e compromisso com o emblema academista”, destaca a Briosa.

Ao longo da época, o jogador destacou-se pela consistência exibicional e pela competitividade que acrescentou ao plantel, assumindo um papel relevante no percurso de sucesso da Académica.

Para a Académica, “a continuidade de Edson Farias representa mais um passo na construção de um projeto sólido e ambicioso, assente nos valores e na identidade da Briosa”, congratulando-se pela renovação do atleta e desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e desportivos ao serviço do Clube.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de junho

Candidatos avançam com providência cautelar para impugnar eleições no PS Coimbra
16 de junho

Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se em Coimbra
16 de junho

APA abre concurso para obras nas comportas da Maria da Mata no vale do Mondego
16 de junho

UC inaugura mural de homenagem aos estudantes-atletas (com vídeo)

Académica

Edson Farias renova e acompanha a Académica na 2.ª Liga

Pontapé de saída na 2.ª Liga 2026/2027 acontece no fim de semana de 8 e 9 de agosto

António Montez não continua ao serviço da Académica

Desporto

Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se em Coimbra

UC inaugura mural de homenagem aos estudantes-atletas (com vídeo)

Edson Farias renova e acompanha a Académica na 2.ª Liga