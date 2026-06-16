Desenvolvimento da IA nas mãos de privados preocupa

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A investigação feita nas universidade está a ficar para trás no desenvolvimento da Inteligência Artifical (IA), ultrapassada pelas empresas tecnológica, e isso é preocupante, considerou, ontem, o reitor da Universidade de Coimbra (UC).

“Quando vemos que estamos atrasados em relação às empresas, isso significa que o que está a acontecer é muito mau. Devemos olhar com muita atenção, porque podemos estar a ir longe demais na sociedade e as nossas instituições não estão a acompanhar este processo”, alertou Amílcar Falcão.

Na sua perspetiva, ao longo da história, as grandes transformações tecnológicas tiveram a sua génese no universo académico, mas neste caso, o desenvolvimento da IA tem sido liderado por privados, com as universidades a revelarem dificuldade em acompanharem este processo.

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