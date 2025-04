As ruas Henriques Seco e Augusto Rocha reabrem hoje em Coimbra, anunciou ontem a Metro Mondego. As duas ruas estavam fechadas, no âmbito dos trabalhos de construção do troço urbano do Metrobus Avenida Aeminium – Hospital Pediátrico.

Reabertas as duas ruas serão, então, iniciados os trabalhos de infraestruturas subterrâneas no cruzamento da rua Lourenço de Almeida Azevedo com a rua Pedro Monteiro, ficando esta última sem saída por um período de 30 dias, refere a mesma nota.

Durante este período deixa de ser possível aceder à rua Pedro Monteiro a partir da rua Lourenço de Almeida Azevedo, sendo o acesso apenas pela rua de Tomar.

A circulação entre a praça da República e a Cruz de Celas faz-se pelas ruas Lourenço de Almeida Azevedo, rua do Instituto Maternal e rua Augusta, que permanece com dois sentidos.

Já o fluxo de trânsito entre os Arcos do Jardim e a Cruz de Celas faz-se pela rua Infantaria 23, rua de Santa Teresa, avenida Afonso Henriques, rua Henriques Seco e rua Augusto Rocha.

No sentido contrário, não haverá alterações nos fluxos de trânsito.