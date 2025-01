Rua na Baixa de Coimbra vai ser colorida e iluminada por 540 cartolas estudantis

A rua Adelino Veiga, na Baixa de Coimbra, será colorida e iluminada por 540 cartolas, feitas com as cores dos cursos da Universidade e do Politécnico da cidade.

A decoração, suspensa por cabos fixados às fachadas dos edifícios, busca embelezar e dar visibilidade ao local, em união com aquilo “que é mais característico na cidade de Coimbra”, a vida estudantil, afirmou hoje o presidente do Município, José Manuel Silva.

A obra, cujo auto de consignação foi celebrado na manhã de hoje, na Baixa da cidade, está orçada em cerca de 70 mil euros e tem um prazo de execução de 120 dias.

Denominada “Colorir a Baixa com a Festa Universitária”, a ação “consiste na colocação de uma série de cartolas, ao longo da rua Adelino Veiga, a uma altura mínima de três metros e meio, por questões não só de eficiência de iluminação, mas também de segurança das próprias cartolas”, explicou o arquiteto José Martins.

Na rua Adelino Veiga serão colocadas 480 cartolas e, numa zona em que a rua faz um alargamento, no largo do Paço do Conde, vão ser instaladas 60, mas com o dobro do diâmetro, ambas com um sistema de iluminação LED e cores para representar os diferentes cursos.

“Muitos dos pontos de fixação já existem nas fachadas [dos edifícios], mas também outros tantos serão novos”, estando contemplada “a reabilitação de todo o espaço à volta, onde forem colocados os espigões de amarração para o sistema de cabos, que vai suportar todas as cartolas”, sublinhou o arquiteto.

O presidente da Câmara de Coimbra realçou ainda que “foi preciso obter autorização [para a obra], por tratar-se de uma zona classificada [como Património Mundial], e todos esses trâmites foram cumpridos”.

O projeto, proposto no orçamento participativo pelo, na altura, munícipe e vereador da oposição José Manuel Silva, é inspirado “em fotografias que são vistas mundo afora, de ruas coloridas, embelezadas e decoradas”, sendo este “um fator de atração de pessoas e divulgação dos espaços”, que tem “um impacto visual interessante”.

Este é mais um contributo para o “plano global de revivificação da Baixa, chamado ‘Plano Marshall’, que busca dar outra vida e atração à Baixa, e trazer as pessoas pelos mais variados motivos positivos”, mencionou.

Já a vereadora de Infraestruturas e Espaços Públicos, Ana Bastos, referindo que o custo “elevado” do projeto “tem muito a ver com o tipo de estrutura e a durabilidade do material”, frisou que a ideia é que a decoração tenha um ciclo de vida alongado.

Inicialmente, a iniciativa abrangia também as ruas das Azeiteiras e Eduardo Coelho, igualmente na Baixa histórica da cidade, tendo a autarquia optado, por uma questão de custo, em dar seguimento à empreitada hoje consignada (relativa apenas à Rua Adelino Veiga), existindo a possibilidade de dar continuidade à ideia, caso esta experiência seja bem-sucedida.

Esta é a “primeira fase de um projeto que se pretende ser mais amplo e diversificado”, destacou a vereadora.