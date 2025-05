Rota da Costa Atlântica na região Centro impulsiona produtos turísticos

O secretário de Estado do Turismo salientou hoje que a EuroVelo 1 – Rota da Costa Atlântica na Região de Coimbra, entre Mira e Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, vai impulsionar outros produtos turísticos.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Machado salientou que o novo troço, que será inaugurado no sábado, vai ligar várias vias cicláveis regionais e dar visibilidade ao “turismo ativo, de ar livre, de natureza e gastronómico”.

“Acaba por ser um impulsionador de outros produtos turísticos muito associados àquilo que hoje queremos que estejam também em linha com o estilo de vida saudável e, no caso da região de Coimbra, até com o envelhecimento saudável, que é um projeto que tem vindo a ser acompanhado”, sustentou.

A inauguração da EuroVelo 1 – Rota da Costa Atlântica na Região de Coimbra inclui um passeio com início no Largo da Barrinha de Mira e paragens previstas no Centro Interpretativo de Arte Xávega (Cantanhede) e no Cabo Mondego/Buarcos (Figueira da Foz), onde termina.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Portugal está cada vez mais bem posicionado “para continuar o trabalho dos últimos anos em matéria de estruturação e de planeamento, no que respeita às características do território para captar cada vez mais aderentes”.

Para o governante, os investimentos na ciclovia na região Centro, entre eles a ciclovia do Mondego, que liga as comunidades de Coimbra e Viseu Dão Lafões, vão ser potenciados com “esta veia principal que é Eurovelo 1 – uma via estruturante que liga o coração da Europa ao Algarve”.

“O centro e o coração da Europa são mercados muito apetecíveis para este tipo de oferta e sentimos isso quando estamos presentes em mercados dos Países Baixos, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, que têm vindo a crescer de forma exponencial”, referiu.

O secretário da comunidade intermunicipal da Região de Coimbra, Jorge Brito, frisou à agência Lusa que o troço a inaugurar vai gerar valor junto dos milhares de europeus que procura a Eurovelo 1 e, acima de tudo, “colocar este território e os seus municípios no mapa e calendário turístico”.

“Estamos provavelmente a falar do troço mais bonito da Eurovelo de toda a Europa”, sublinhou o dirigente, destacando as “belezas incríveis” dos concelhos de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz, todos no distrito de Coimbra.

A EuroVelo 1, conhecida como a Rota da Costa Atlântica, é uma rede de ciclovias que se estende desde o Cabo Norte da Noruega até Sagres, em Portugal, percorrendo o Reino Unido, República da Irlanda, França e Espanha, com mais de 45 mil quilómetros.

A Rota da Costa Atlântica que percorre o litoral português encontra-se dividida em 30 secções, das quais 10 se encontram na Região Centro de Portugal, com 388 quilómetros que vão desde a Praia de Santa Cruz (Torres Vedras) até Ovar.

No âmbito da Eurovelo 1, o município da Figueira da Foz adjudicou, em março, a construção de uma ponte sobre o rio Mondego, que prevê uma faixa de rodagem para automóveis além da via ciclável e pedonal.

A ponte vai ser construída a leste da Figueira da Foz, entre as freguesias de Vila Verde, na margem direita, e Alqueidão, na margem esquerda do rio Mondego, representando um investimento de 7,17 milhões de euros.