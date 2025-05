Roseiral ontem inaugurado celebra a Rainha Santa

Um mega canteiro de dezenas de metros, com rosas de várias cores e espécies, foi ontem inaugurado no perímetro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, evocando a padroeira da cidade e de Portugal: a Rainha Santa Isabel.

“É um trabalho profissional”, constata Isolinda Mesquita, autora da ideia, que foi concretizada através da capacidade de mobilização do Rotary Club de Coimbra Olivais.

A vice-presidente da farmacêutica Bluepharma explicou que teve esta ideia há cerca de sete anos, inicialmente pensada para a frontaria do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. Todavia, a indefinição sobre o futuro desse monumento – que deverá ser transformado, em parte, em hotel – levou a que a plantação tivesse ocorrido no mosteiro mais junto ao rio Mondego. Assim, o novo jardim rodeia as ruínas visitáveis desse mosteiro que foi refundado pela própria Rainha Santa e onde viveu com as irmãs Clarissas após ter ficado viúva. escolha do lugar foi feita “em alinhamento com a câmara municipal”, cujos técnicos fizeram acompanhamento da plantação, executada por uma empresa especializada.

