A Rodda/Grupo Automóveis do Mondego – um dos mais influentes grupos industriais do setor automóvel em Portugal – inaugurou ontem as novas instalações da sua concessão em Viseu, evento que teve lugar no Bairro da Barrosa, Abraveses (Viseu). O momento representou um marco significativo na estratégia de expansão e modernização do Grupo, reforçando o compromisso com a inovação, a proximidade ao cliente e a excelência no serviço. Após um período de renovação profunda, o espaço reabre agora com uma configuração mais completa, moderna e preparada para responder às exigências atuais e futuras do setor automóvel.

A nova concessão foi concebida para “proporcionar uma experiência mais integrada, eficiente e confortável a todos os visitantes, reunindo serviços especializados, tecnologia atualizada e uma equipa dedicada a garantir um acompanhamento de elevada qualidade”. Conta com um renovado espaço de última geração, que integra as inerentes secções de receção aos clientes, salão de exposição, área de vendas e de após-venda, serviço de oficina e armazém de peças, para além de escritórios e outras áreas de apoio logístico interno, com área de 9000 metros quadrados, tendo em vista a excelência na experiência cliente.

“Esta inauguração simboliza o início de um novo capítulo para a Rodda/Grupo Automóveis do Mondego em Viseu. Queremos continuar a crescer lado a lado com a comunidade, oferecendo soluções inovadoras e serviços de referência que acompanhem os desafios de mobilidade do presente e do futuro”, declarou Jorge Figueiredo, presidente do conselho de administração do Grupo Automóveis do Mondego e responsável máximo da Rodda / Grupo Automóveis do Mondego.