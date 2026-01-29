diario as beiras
Coimbra

Rio Mondego inundou docas de Coimbra (com vídeos)

29 de janeiro de 2026 às 17 h40
0 comentário(s)
Fotografia: Pedro Filipe Ramos

O rio Mondego inundou as Docas de Coimbra na tarde de hoje.

Face à subida do nível de água nos rios, devido ao mau tempo que tem afetado a região de Coimbra nos últimos dias, a Câmara Municipal de Coimbra pediu hoje de manhã à população para retirar as suas viaturas do Parque Verde.

Também as localidades do Cabouco e da Conraria, no concelho de Coimbra, estão já com habitações inundadas, devido ao aumento do nível das águas do rio Ceira. A forte precipitação que caiu na região nas últimas horas fez o nível da água do rio subir, chegando à quota de algumas das habitações construídas naquelas localidades do concelho de Coimbra.


 

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de janeiro

GNR monitoriza dique do Mondego junto à A1
29 de janeiro

Situação de calamidade decretada até 1 de fevereiro em pelo menos 60 municípios
29 de janeiro

Três automóveis soterrados no desabamento de um muro junto à estação de Coimbra-B
29 de janeiro

Rio Mondego inundou docas de Coimbra (com vídeos)

Coimbra

Coimbra
29 de janeiro às 18h26

GNR monitoriza dique do Mondego junto à A1

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraLeiriaRegião Centro
29 de janeiro às 17h58

Situação de calamidade decretada até 1 de fevereiro em pelo menos 60 municípios

0 comentário(s)
Coimbra
29 de janeiro às 17h49

Três automóveis soterrados no desabamento de um muro junto à estação de Coimbra-B

0 comentário(s)