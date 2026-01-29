O rio Mondego inundou as Docas de Coimbra na tarde de hoje.

Face à subida do nível de água nos rios, devido ao mau tempo que tem afetado a região de Coimbra nos últimos dias, a Câmara Municipal de Coimbra pediu hoje de manhã à população para retirar as suas viaturas do Parque Verde.

Também as localidades do Cabouco e da Conraria, no concelho de Coimbra, estão já com habitações inundadas, devido ao aumento do nível das águas do rio Ceira. A forte precipitação que caiu na região nas últimas horas fez o nível da água do rio subir, chegando à quota de algumas das habitações construídas naquelas localidades do concelho de Coimbra.