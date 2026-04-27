Ciclo de Teatro e Artes Performativas de Coimbra com cerca de 40 atividades

Cerca de 40 atividades, desde teatro à dança, compõem o programa do 7.º Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis, que decorre em maio, em Coimbra, revelou hoje a organização.

“O Mimesis deste ano tem ao todo 37 iniciativas, em cerca de 20 dias. (…) São 32 iniciativas performativas e cinco eventos convergentes. Temos sempre estas duas vertentes incluídas: uma, a iniciativa performativa, e, depois, momentos de reflexão ou discussão em que o próprio processo criativo é o objeto de análise e de ponderação”, disse hoje o vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para a Cultura, a Comunicação e a Ciência Aberta, Delfim Leão.

O 7.º Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis, promovido pela UC, vai decorrer de 02 a 21 de maio, envolvendo 33 parceiros, entre grupos da academia de Coimbra, da cidade e também de fora da região.

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Durante a apresentação do evento, que decorreu hoje de manhã no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), Delfim Leão explicou que as discussões refletem a “preocupação com a formação de públicos” e pretendem demonstrar a investigação que está a ser desenvolvida e que é projetada nas propostas performativas.

O teatro é “a categoria rainha” na programação do ciclo, que contempla cerca de “dois terços” de iniciativas híbridas, que conjugam, por exemplo, o teatro com o cinema, intervenções humanas ou oficinas, procurando “surpreender o público e inovar”, segundo o vice-reitor.

O ciclo irá decorrer em cerca de 20 locais da cidade de Coimbra, tendo como epicentro o TAGV, mas incluirá também espaços associados ao património.

“É integrado numa espécie de ressignificação que, através da arte, o valoriza e o potencia para novos públicos e novas utilizações”.

Já o diretor do TAGV, Sílvio Santos, destacou do programa do ciclo a Mostra de Teatro Universitário, que decorre de 12 a 16 de maio, com o intuito de “dar visibilidade às novas criações dos grupos universitários de Coimbra”.

A grande distinção desta edição é a “existência de um programa que ocupa o teatro todos os dias”, com os espetáculos a decorrerem em cinco dias seguidos, indicou o diretor.

Participam na mostra a Associação Cultural Thíasos, o Grupo de Expressão Dramática InterDito, a Comunidade Artística Interdisciplinar (CAI), o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) e o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC).

O Mimesis arranca, em 02 de maio, com o espetáculo “Romeu e Julieta”, que será apresentado pela Companhia Teatro de Braga, no TAGV.

A programação inclui, em 08 de maio, a performance teatral “Fabulae Latinae/LVDI CONIMBRIGENSES” pelo FESTEA – Festival de Teatro de Tema Clássico, que irá ter lugar nas Ruínas de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, num dia que será dedicado à cultura e às línguas clássicas e direcionado a crianças e jovens.

Em 16 de maio, a Associação Conservatório de Artes de Felgueiras apresenta a tertúlia cultural “Ricoeur e as metáforas vivas do mundo”, no Centro Cultural Penedo da Saudade, oferecendo poesia ao ciclo.

Em 21 de maio, a Associação Ecos do Passado – Coro Sinfónico Inês de Castro e Orquestra Inês de Castro, que se estreia no ciclo Mimesis, apresenta a ópera “Camões e Cassandra: Canto(s) da Condição Humana”.

A maioria dos espetáculos é de entrada gratuita, sendo que na Mostra de Teatro Universitário será o espetador a definir se pretende pagar entre três a 10 euros ou assistir gratuitamente.