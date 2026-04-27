Queda de uma grua faz um morto em Eiras

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A queda de uma grua fez há minutos um morto em Eiras, no concelho de Coimbra.

O acidente vitimou um homem de 51 anos e um ferido grave, com 28 anos. A queda da grua ocorreu quando estavam a ser realizados trabalhos.

O alerta foi dado às 14H07, tendo o acidente de trabalho ocorrido na rua de Chaves, perto do concessionário Toyota/Caetano Auto.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, revelou que o acidente ocorreu quando a grua, localizada numa obra, partiu e acabou por atingir os dois trabalhadores.

No local estão presentes operacionais das corporações dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Brasfemes, INEM e a Polícia de Segurança Pública.

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