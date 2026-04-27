Reabilitação e ampliação do Canil Municipal de Coimbra concluídas até final do ano

A empreitada de reabilitação e ampliação do Canil Municipal de Coimbra, cujo investimento ronda os 400 mil euros, deverá estar concluída antes do final do ano, revelou hoje fonte da Câmara Municipal de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a empreitada contempla a ampliação do espaço, com a instalação de monoblocos, onde ficarão localizados gabinetes e instalações sanitárias.

“Tanto o núcleo de apoio administrativo como os balneários visam melhorar as condições das pessoas que aqui trabalham”, explicou.

A empreitada inclui ainda a reformulação das redes de esgotos e elétrica, obras de ligação ao edifício existente, com abertura de dois novos vãos, pintura, correção de infiltrações e pequenas melhorias funcionais na copa e zonas técnicas.

Contempla também a pavimentação e arranjos exteriores, bem como a instalação de novas infraestruturas de segurança e climatização.

Segundo fonte da autarquia de Coimbra, a empreitada de reabilitação e ampliação do Canil/Gatil Municipal – Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Coimbra, que representa um investimento na ordem dos 400 mil euros, não prevê o aumento da capacidade de acolhimento, embora também vise “melhorar as condições de conforto dos animais”.

Atualmente, este espaço, situado na Mata do Choupal, alberga cerca de uma centena de cães, bem como aproximadamente quatro dezenas de gatos.

O edifício do Canil/Gatil Municipal foi construído em 1991 e alvo de várias intervenções ao longo das últimas décadas, tendo sido licenciado em 2017 como Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia.

Já em 2021, foi realizada a substituição integral das coberturas em fibrocimento por painéis de aço pré‑lacado.

Em maio de 2025 foi inaugurada uma empreitada de expansão e de requalificação do Canil-Gatil Municipal, que representou um investimento de 45 mil euros e permitiu acolher cães errantes e/ou assilvestrados.

A intervenção em curso visa proceder à reabilitação e ampliação das instalações, “melhorando as condições de bem‑estar animal, assegurando adequadas condições de trabalho para os profissionais e garantindo o cumprimento das normas sanitárias, de segurança e de funcionalidade atualmente exigidas”.