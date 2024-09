Reunião dos Morangos em Coimbra já faz furor

O espetáculo “A Reunião: Morangos com Açúcar”, marcado para o dia 28, na praça da Canção, em Coimbra, está a ser ansiosamente aguardado pelos fãs. Ontem, várias dezenas tiveram oportunidade de ver de perto os D’ZRT, que estiveram no PlayGarden do Forum Coimbra para o lançamento do evento.

Acompanhados pela Estudantina Universitária de Coimbra, a banda nascida na famosa série televisiva do início do milénio subiu a palco com uma versão “académica” da música Voltar.

“Vão estar também connosco no dia 28. Ainda não sabemos muito bem o que faremos com eles, mas vai ficar bonito de certeza”, prometeu Paulo Vintém, um dos D’ZRT.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 07/09/2024