Coimbra

Reunião da Câmara de Coimbra adiada para sexta-feira

08 de fevereiro de 2026 às 21 h28
A reunião ordinária da Câmara Municipal de Coimbra, inicialmente agendada para amanhã, segunda-feira, 9 de fevereiro, foi adiada para sexta-feira, 13 de fevereiro, à mesma hora.

O adiamento deve-se a motivos de agenda da presidente da Câmara Municipal, que irá participar em reuniões com membros do Governo no âmbito da situação de estado de calamidade e do acompanhamento institucional das medidas em curso.

“A reunião decorrerá nos termos habituais, no mesmo local, mantendo-se a ordem de trabalhos oportunamente divulgada”, refere a câmara.

