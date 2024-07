Reservas de sangue estão estáveis apesar da diminuição de dadores

As reservas de sangue na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra estão estáveis, embora se tenha registado, nas últimas semanas, uma diminuição de afluência de dadores.

De acordo com Jorge Tomaz, diretor do Serviço de Sangue e de Medicina Transfusional da ULS, apenas se verifica uma maior carência no grupo sanguíneo “A positivo”, cujo “stock” está “20 por cento abaixo do mínimo confortável”.

Esta diminuição não tem tido implicações no programa cirúrgico, mas o responsável recorda que os componentes sanguíneos têm o seu prazo natural, sendo, por isso, “fundamental dar continuidade às dádivas para repor continuamente as unidades necessárias”.

Recorde-se que na semana passada, o Instituto Português do Sangue da Transplantação (IPST) deu conta de uma diminuição das reservas de sangue, uma situação que atribui à covid-19.

