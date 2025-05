Requalificação da USF Araceti custa mais de 300 mil euros

Foi ontem assinado pelo Município de Montemor-o-Velho o auto de consignação para a realização da empreitada de remodelação e ampliação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Araceti, em Arazede (Montemor-o-Velho).

Esta obra “vai beneficiar diretamente os utentes das freguesias de Arazede, Liceia, Seixo de Gatões e parte de Tentúgal, reforçando a capacidade e a qualidade dos cuidados de saúde primários”, referiu o presidente do Município de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

Recordando o enquadramento do processo de descentralização de competências, o autarca afirmou que impôs “como condição para a aceitação das competências na área da saúde a concretização dos investimentos previstos no PRR, designadamente na USF Araceti e no Centro de Saúde de Montemor-o-Velho, cuja formalização ocorrerá em breve.”

