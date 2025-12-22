O Programa Regional do Centro 2021-2027 (Centro 2030) vai passar por modificações, que alargam o financiamento para habitação social e a preços acessíveis, para apoio a projetos de tecnologias críticas e para iniciativas empresariais da área da defesa.

A proposta de reprogramação do Centro 2030, que foi aprovada pela Comissão Europeia, tem como principal aposta a área da habitação (social e a preços acessíveis), com um financiamento de quase 200 milhões de euros, que será colocado à disposição da região, revelou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Num comunicado enviado à agência Lusa, aquela entidade afirma que o montante será aplicado na ampliação do parque público habitacional, “promovendo a renovação de edifícios devolutos ou vagos, transformando-os em oferta pública de habitação sustentável e acessível”.

O Centro 2030 vai também integrar apoios para projetos regionais alinhados com a iniciativa europeia STEP (Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa), criada para apoiar a indústria e o investimento em tecnologias críticas na Europa.

Será ainda aberta uma nova linha de financiamento para projetos empresariais na área da defesa, “apoiando a criação ou expansão da capacidade produtiva industrial no setor ou em cadeias de valor relevantes para o setor da defesa, nomeadamente com dupla utilização (civil e militar)”.

Esta é uma forma de aproveitar “as oportunidades que se abrem com o crescimento significativo do investimento europeu com defesa e segurança”, defendeu a CCDR Centro.

De acordo com a Comissão, “a reprogramação foi apresentada no contexto da revisão intercalar da política de coesão europeia e da consequente adoção de alterações aos regulamentos europeus, para responder melhor aos desafios estratégicos com que a União Europeia se confronta”.